Свердловская заброшенная больница скорой помощи в Зелёной роще выставлена на торги

Здание заброшенной больницы скорой помощи в парке Зелёная роща в Екатеринбурге выставлено на торги. Аукцион по продаже объекта назначен на 17 ноября.

Как сообщается на официальном сайте по проведению торгов, начальная цена комплекса составляет 400 млн рублей. Также имеется описание и характеристики недвижимости:

"Объект в стадии разрушения, назначение: нежилое. Площадь застройки: 5249,6 кв. м. Обременения — объект культурного наследия. В соответствии с охранным обязательством от 21 января 2015 года (далее — Охранное обязательство) недвижимое имущество является объектом культурного наследия областного значения "Клиническая больница скорой помощи. Комплекс", расположенного по адресу: муниципальное образование г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78-а, литер А.

Год постройки — 1938; количество этажей — 5; фундамент — сборные железобетонные блоки; стены — кирпичные, деревянные; перегородки — кирпичные; перекрытия — железобетонные плиты; крыша — рубероид; проемы оконные — деревянные рамы; проемы дверные — простые деревянные; внутренняя отделка — без отделки; полы — дощатые, цементная стяжка; сантехнические и электрические устройства — не работают".