Россия и Индия договорились о поставке систем С-400 "Триумф"

Россия и Индия подписали 18 документов в военно-технической сфере. Как сообщает ТАСС, соглашения были подписаны по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Соглашения подписали с индийскими коллегами представители Минэнерго РФ, Министерства энергетического развития России, МИД, Федерального агенства научных организаций, Роскосмос, "Роснефть" и "Газпром". При этом присутствовали лидеры обеих стран.

Документы предусматривают, в частности, поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", фрегатов проекта 11356 и создание индийско-российской компании по производству вертолётов Ка-226 Т.

Как писала "ОГ", в марте 2016 года глава Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов на проходящей выставке вооружений и военной техники Defexpo India - 2016 заявил, что его ведомство подготовило проект соглашения на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" .

Добавим, зенитные ракетные комплексы С-400 производятся на концерне ВКО "Алмаз-Антей". На Среднем Урале находятся четыре оборонных предприятия этого концерта: "Завод имени Калинина", конструкторские бюро "Пеленг" и "Новатор", а также предприятие "Вектор".