Команда-сенсация Кубка России по мини-футболу была рагромлена московским "Динамо"

Мини-футбольный клуб "ЗиК УрФУ" в первом матче 1/8 финала Кубка России уступил московскому "Динамо" - 0:7 (0:4; 0:3).

"ЗиК УрФУ" - непрофессиональная команда, принадлежащая заводу имени Калинина. Поэтому попадание "заводчан" в 1/8 финала Кубка России можно назвать настоящей сенсацией.

Несмотря на разгромный счёт, футболисты "ЗиК УрФУ" пытаюсь оказать одной из сильнейших команд страны достойное сопротивление. Счёт был открыт лишь на 14-ой минуте.