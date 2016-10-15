Путин и премьер-министр Индии Моди запустили второй энергоблок АЭС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр министр Индии Нарендра Моди после переговоров в индийском штате Гоа в режиме видеоконференции приняли участие в запуске второго энергоблока АЭС "Куданкулам" и церемонии закладки третьего и четвёртого блоков станции в штате Тамилнаду. Об этом сообщает "Российская газета".

Путин и Моди нажали символическую кнопку, тем самым запустив энергообъект. Как отметил президент России, АЭС станет очень существенным вкладом в энергообеспечение Индии. По словам Путина, Россия продолжит содействовать развитию атомной энергетики Индии, а в ближайшие 20 лет может быть построено не менее 12 атомных реакторов с использованием российских наработок.

—Мы настроены расширять сотрудничество не только в энергетике, но и по всем другим направлениям. Наши страны связывает давняя история и взаимопонимание, — сказал Владимир Путин.

Российский лидер видит большие перспективы в зоне свободой торговли. Кроме того, Россия и Индия намерены активно развивать инвестиционные связи. Как отметил Путин, стороны вплотную приблизились к цели, поставленной на 2025 год, в 15 млрд долларов.

Добавим, представители России подписали с индийской стороной 18 соглашений. В частности, "Газпром" заключил меморандум о взаимопонимании по совместному исследованию маршрута поставок в Индию трубопроводного газа. "Роснефть" договорилась о сотрудничестве в сфере обучения и образования.

Российский фонд прямых инвестиций и Национальный инвестиционный и инфраструктурный фонд утвердили документ о создании совместного инвестфонда. ОАО "РЖД" подписала протокол с министерством железных дорог Индии о сотрудничестве в сфере скоростных железных дорог.

Фото: kremlin.ru