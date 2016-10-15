Игрок "Синары" принёс победу сопернику в кубковом матче

В первой игре 1/8 финала Кубка России по мини-футболу екатеринбургская «Синара» уступила глазовскому «Прогресс» со счётом 0:1 (0:1, 0:0)

Единственный мяч во встрече забил на 13 минуте Антон Оппер. Интересная деталь: Оппер – воспитанник уральского футбола. Он родился в Каменске-Уральском, закончил академию «Синары» и выступал за клуб с 2012 года. В этом году он был отдан в «Прогресс» в аренду.

Следующий матч подопечные Евгения Давлетшина проведут в гостях у «Газпром-ЮГРЫ» 22 октября, а ответная игра 1/8 финала Кубка России пройдёт в Екатеринбурге 28 октября.