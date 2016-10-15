Игрок "Синары" принёс победу сопернику в кубковом матче

Новое в рубрике
Спорт
22 часа назад
Решили сэкономить
Ситуация в серии за третье место в чемпионате России по хоккею на траве могла бы стать большим скандалом, если бы то, что в этом виде спорта происходит действительно кого-то интересовало. И в первую очередь, похоже, это мало интересует тех, кто непосредственно связан с «летним» хоккеем.
22 часа назад
Самбо может стать олимпийским видом спорта
Международная федерация самбо подала заявку в МОК на включение данного вида спорта в программу Олимпийских игр. Об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
22 часа назад
Тренер «Автомобилиста» вспомнил про День сурка
Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел второе разгромное поражение подряд. «Шофёры» уступили на выезде уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1:5. Однако главный тренер екатеринбургской команды Андрей Разин не стал критиковать своих игроков.
13 октября 2016
Профессионалами надо стать всем
Эксперты "Областной газеты" рассматривают предложения Владимира Путина, высказанные на заседании Президентского совета
13 октября 2016
Бой Поветкина запланирован в Екатеринбурге
Бой за звание «временного» чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC запланирован в столице Урала. Поединок между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном ориентировочно состоится 17 декабря.
13 октября 2016
«Екатеринбург-Арену» строят с опережением графика
«Екатеринбург-Арена», на которой состоятся матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, строится с опережением графика на полтора месяца. Об этом заявил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев в отчёте за первый год строительства.
12 октября 2016
Свердловские самбисты уже реализуют программу, одобренную президентом
С сентября в России началось активное внедрение программы «Самбо в школу», но, как выяснила «ОГ», в Свердловской области наши прославленные представители этого национального единоборства уже давно реализуют её на практике.
12 октября 2016
Глава Олимпийского комитета России уходит со своего поста
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на прошедшем форуме «Россия – спортивная держава» заявил о своём желании покинуть пост президента ОКР и сосредоточится на работе в Госдуме.
12 октября 2016
Боксёр Дмитрий Михайленко проведёт в Екатеринбурге бой с американцем Бейли
Определился соперник российского боксёра Дмитрия Михайленко на бой в Екатеринбурге. Им стал американский спортсмен Рендалл Бейли.
12 октября 2016
Будущий олимпийский чемпион по боксу завоевал свой первый титул
В 2008 году 23-летний свердловский боксёр Егор Мехонцев завоевал первый в своей карьере титул, одержав в финале чемпионата России убедительную победу со счётом 19:5 над Евгением Романовым.