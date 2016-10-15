Россия в 2017 году проведёт Фестиваль индийской культуры

Россия в следующем году проведёт Фестиваль индийской культуры в РФ. Такая договорённость была достигнута по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает ТАСС.

— С учётом успешного проведения Фестиваля российской культуры в Индии в 2016 году принято решение об организации Фестиваля индийской культуры в России в 2017 году, — отмечается в совместном заявлении "Партнерство ради мира и стабильности на планете".

Также главы государств договорилась активизировать сотрудничество в области кинематографа. Стороны также подтвердили заинтересованность в скорейшем подписании Программы культурных обменов на 2016-2018 годы между Министерствами культуры России и и Индии.

Добавим, Индия — давний партнёр Свердловской области. Так, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру во время визита в Советский Союз с дочерью Индирой Ганди в 1955 году посетил Свердловск, чтобы побывать на Уралмашзаводе.

Индия стала страной-партнёром выставки "Иннопром-2016". Во время международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге прошёл фестиваль индийской культуры.