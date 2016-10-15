Власти Екатеринбурга решили перенести и переименовать Северный автовокзал

Власти Екатеринбурга планируют перенести Северный автовокзал в другую часть города и переименовать его в Западный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Об этом заявил ТАСС заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович. Как отметил представитель мэрии уральской столицы, благодаря переносу создастся транспортно-пересадочный узел, благодаря которому в рамках проекта "Большой Екатеринбург" жители городов-спутников смогут быстрее и удобнее добираться до центра мегаполиса.

Как писала "ОГ", кроме Северного к переезду готовится и Южный автовокзал Екатеринбурга. В 2012 году мэрия утвердила концепцию мультимодального транспортного узла "Ботанический", призванного переключить на себя значительный объём внутреннего городского пассажиропотока, а также автобусные междугородные маршруты.