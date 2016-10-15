«Локомотив-Изумруд» выиграл у «Дагестана»

В первом матче второго тура чемпионата России среди команд высшей лиши «А» екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» обыграл команду «Дагестан» из Махачкалы со счётом 3:0 (25:17, 25:15, 25:17).

У нашей команды три победы в трёх проведённых матчах.

Завтра состоится повторный матч между этими командами.