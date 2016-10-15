«Спутник» вышел на первое место в ВХЛ

Нижнетагильский «Спутник» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата ВХЛ нанёс поражение команде «Торпедо» из Усть-Каменогорска со счётом 4:1 (2:0,0:0, 2:1).

Шайбы у тагильчан забросили Алексей Князев (2), Виталий Жиляков и Никита Сафронов.

Победа позволила команде из Нижнего Тагила выйти на первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.

У «Спутника» 25 очков в 12 матчах, столько же у «Сарыарки» и «Нефтяника», но они сыграли соответственно на один и два матча больше.