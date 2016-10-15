Главный приз фестиваля "Россия" получил фильм "Форсаж. Возвращение"

Сегодня в Екатеринбурге на торжественной церемонии закрытия вручили призы XXVII Открытого фестиваля документального кино «Россия».

Победители:

Главный приз - "Форсаж. Возвращение" реж. Наталья Гугуева (Москва)

Приз за лучший полнометражный фильм - "Прогноз погоды" реж. Иван Твердовский (Москва)

Приз за лучший короткометражный фильм - "Конкурс" реж. Евгений Ховаев (Москва)

Приз за операторское мастерство - "Холодные уши" оператор Кристина Серекайте (Вильнюс)

Приз за лучший дебют - "Переведи меня через майдан" реж. Варвара Филипчук (Москва)

Специальный приз жюри - "Два детства" реж. Владимир Головнёв (Екатеринбург)

Специальный диплом жюри - "Маринин хоровод" реж. Галина Леонтьева (Новосибирск) и "Ветрянка" реж. Виктор Косаковский (Норвегия)

Приз зрительских симпатий - "Забытые полёты" реж. Андрей Осипов (Москва)

Жюри фестиваля возглавлял режиссёр Сергей Урсуляк.

Всего в конкурсной программе это года было 33 фильма из России, Литвы, Грузии и Армении.