Главный приз фестиваля "Россия" получил фильм "Форсаж. Возвращение"

Сегодня в Екатеринбурге на торжественной церемонии закрытия вручили призы XXVII Открытого фестиваля документального кино «Россия».

Победители:

Главный приз - "Форсаж. Возвращение" реж. Наталья Гугуева (Москва)

Приз за лучший полнометражный фильм - "Прогноз погоды" реж. Иван Твердовский (Москва)

Приз за лучший короткометражный фильм - "Конкурс" реж. Евгений Ховаев (Москва)

Приз за операторское мастерство - "Холодные уши" оператор Кристина Серекайте (Вильнюс)

Приз за лучший дебют - "Переведи меня через майдан" реж. Варвара Филипчук (Москва)

Специальный приз жюри - "Два детства" реж. Владимир Головнёв (Екатеринбург)

Специальный диплом жюри - "Маринин хоровод" реж. Галина Леонтьева (Новосибирск) и "Ветрянка" реж. Виктор Косаковский (Норвегия)

Приз зрительских симпатий - "Забытые полёты" реж. Андрей Осипов (Москва)

Жюри фестиваля возглавлял режиссёр Сергей Урсуляк.

Всего в конкурсной программе это года было 33 фильма из России, Литвы, Грузии и Армении.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

12 часов назад

Вячеславу Бутусову — 55
Сегодня, 15 октября, отмечает свое 55-летие Вячеслав Бутусов —лидер легендарной свердловской рок-группы "Наутилус помпилиус".

14 октября 2016

Премия Крапивина: как хорошо уметь писать
Вчера в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества состоялось вручение Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина.

14 октября 2016

И именно в эту минуту раздалось: «...Ален Делон не пьёт одеколон»
Сегодня 55 лет исполняется одному из самых культовых музыкантов российского и свердловского рока – Вячеславу Бутусову.

14 октября 2016

Нобелевскую премию наградили Диланом
Ради «пиара» можно и рок-звезду признать лучшим литератором

13 октября 2016

Нобелевским лауреатом по литературе стал Боб Дилан
Вчера в Стокгольме назвали имя 113-го обладателя Нобелевской премии по литературе. Им стал Боб Дилан.

13 октября 2016

В Екатеринбурге, в частном собрании, хранятся реликвии Наума Коржавина
14 октября исполняется 91 год Науму Коржавину. И вот уже ровно 60 лет поэт, живущий сейчас в Америке, дружески связан с Уралом.

12 октября 2016

Свердловская казна выделила 5,6 млн рублей на обновление музеев и ДК
Правительство Свердловской области утвердило распределение между муниципалитетами субсидии на организацию досуга: решено разделить 5,6 млн рублей между четырьмя территориями.

12 октября 2016

Денис Матвиенко: «Балет? Это как клятва Гиппократа»
Единственный в мире обладатель четырёх Гран-при международных конкурсов артистов балета Денис Матвиенко заставил танцевать «великого Гэтсби».

11 октября 2016

В новом кино смущает пустота
Автор «Ликвидации» начинал с документального проекта о Ельцине.

11 октября 2016

Гастроли «луначарцев». Послевкусие
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа прошли большие гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.

Последние новости
Что было раньше