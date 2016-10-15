Ревдинские «барсы» проиграли в гостях МБА

Баскетболисты ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграли в гостях столичной команде МБА со счётом 74:79 (12:24, 18:16, 26:20, 18:19).

Самыми результативными у «Темпа» стали Антон Глазунов (17 очков) и Иван Павлов (14).

Следующий матч команда из Ревды проведёт в Сургуте с «Университетом-Югрой» 18 октября.