В Нижнем Тагиле пройдут женские старты Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила провести в Нижнем Тагиле женские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщается на сайте федерации.

Мужские старты Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в столице Игр 1994 года норвежском Лиллехаммере. Соревнования запланированы на 10 и 11 декабря. Таким образом, Лиллехаммер дважды примет у себя лучших летающих лыжников мира — в декабре и в марте 2017 года в рамках нового турнира серии RAW AIR.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно о том, что FIS лишила Нижний Тагил права проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина из-за отсутствия защитной сетки и не выплаченных полностью призовых.

Ранее, соревнования среди летающих лыжников дважды проходили в уральском городе и пользовались у зрителей большой популярностью.