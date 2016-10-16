В Екатеринбурге водитель иномарки сбил на "зебре" 70-летнего мужчину

Водитель Toyota вечером 15 октября сбил насмерть в уральской столице 70-летнего мужчину, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла в 18:30 на улице Ангарской. Водитель иномарки, двигаясь со стороны Билимбаевской, сбил пожилого мужчину. Свердловчанин в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший умер на месте происшествия до приезда медиков.

Как пояснил автоинспекторам 32-летний водитель, во время движения он отвлёкся на мытьё лобового стекла и среагировал на пешехода только после аварии.

По факту трагедии на дороге сотрудники ГИБДД проведут дознание.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу