Юные "художники" разрисовали два трамвая в Екатеринбурге

Два трамвая в Екатеринбурге пострадали от рук юных вандалов. Молодые люди разрисовали краской общественный транспорт, сообщает портал E1.ru.

Инцидент произошёл в субботу, 15 октября, на конечной станции "Ботаническая", где временно находились трамваи. Вагоны охранял один человек, но он не смог противостоять группе вандалов.

Как отметили в ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление", транспорт "преобразили"подростки — их было примерно 15 человек. Юные свердловчане из баллончиков разрисовали два вагона. Сотрудники депо попытались отмыть трамваи, но безуспешно.

Напомним, в Екатеринбурге в эти выходные для проведения капитального ремонта путей перекрыли движение трамваев от станции Южная до остановки Фучика на Ботанике.

Фото: www.instagram.com/annareniy