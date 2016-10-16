В суде Екатеринбурга предстанут члены группировки, похитившей у банков 68 миллионов рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит материалы уголовного дела в отношении двоих мужчин, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщает Генеральная прокуратура, ущерб банкам составил 68 млн. рублей.

По данным надзорного ведомства, 31-летний житель Новоуральска Константин Залесов и 32-летний Андрей Миронов были членами организационной группы, в которую кроме них входили семь человек. Среди участников группировки — сотрудники служб безопасности банков и бывшие силовики. Злоумышленники действовали с мая 2012 по декабрь 2013 года.

—Сообщники искали номинальных заемщиков, на имя которых оформляли кредиты. В целях подтверждения их платёжеспособности они изготавливали подложные документы об их месте работы и доходах. Общий ущерб, причинённый кредитным организациям, составил 68 млн. рублей, — отметили в Генеральной прокуратуре.

В отношении членов группировки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Миронов и Залесов в отличие от своих подельников заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, поэтому их дела были выделены в отдельное производство, а затем направлены в суд.

В отношении остальных членов группировки продолжается расследование уголовного дела.