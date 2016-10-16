Путин принимает участие в саммите БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 октября, принимает участие в VIII саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом сообщает Кремль.ру.

Саммит проходит в индийском штате Гоа. В повестке дня — задачи укрепления патрнёрства в БРИКС как одного из ключевых международных объединений, развитие многопрофильного сотрудничества. Также, участники обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом и урегулирования ситуации в Сирии, повышения стабильности финансов и мировой экономики, совершенствования архитектуры глобального управления.

Как сообщает ТАСС, лидеры стран БРИКС начали встречу в узком составе. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал глав государств, а затем они сделали совместное фото и отправились на встречу.

Фото: kremlin.ru

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

14 октября 2016

«Половина повестки Госдумы – это наш комитет»
Вчера, 14 октября, депутат Госдумы Павел Крашенинников впервые после выборов посетил Свердловскую область, от которой избрался в федеральный парламент. Он приступил к выстраиванию депутатской вертикали, о которой так много говорил во время выборной кампании.

13 октября 2016

Озвучены изменения в структуре кабмина
Вчера, 13 октября, комитет по законодательству регионального Заксобрания рассмотрел поправки в устав Свердловской области, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым.

11 октября 2016

Уральская «железная леди»
Все 50 депутатов Заксобрания проголосовали за Людмилу Бабушкину

11 октября 2016

Областной минздрав сдал анализ
На заседании кабинета министров региона, которое состоялось вчера, 11 октября, под председательством временно исполняющего обязанности председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова было рассмотрено 19 вопросов.

11 октября 2016

Заявления Владимира Путина подняли цены на нефть
Турция получит от России скидку на газ

11 октября 2016

В Екатеринбургской гордуме три депутата лишились полномочий
Вчера, 11 октября, депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий своих коллег — Олега Хабибуллина, Михаила Гаранина и Евгения Боровика

11 октября 2016

Законодательное собрание Свердловской области приступило к работе
Состоялось первое заседание Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

10 октября 2016

Сегодня – первое заседание Заксобрания в новом составе
Депутаты распределят посты в ЗакСО и создадут новый комитет.

10 октября 2016

На Качканарском ГОКе сменился директор
Новым управляющим директором Качканарского горно-обогатительного комбината стал Алексей Кушнарёв — управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината и депутат Заксобрания Свердловской области. Его предшественник Владислав Жуков решил покинуть компанию.

10 октября 2016

Баранчинский стал «красным поясом» Кушвинского ГО
После выборов Кушвинская городская дума заметно «покраснела». Из 20 депутатов четверо — выдвиженцы КПРФ. Примечательно, что все они представляют посёлок Баранчинский с 10-тысячным населением. «ОГ» выяснила, почему посёлок, который в последнее время получил множество социальных преференций, не поддержал кандидатов от партии власти.

Последние новости
Что было раньше