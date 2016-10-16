Путин принимает участие в саммите БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 октября, принимает участие в VIII саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом сообщает Кремль.ру.

Саммит проходит в индийском штате Гоа. В повестке дня — задачи укрепления патрнёрства в БРИКС как одного из ключевых международных объединений, развитие многопрофильного сотрудничества. Также, участники обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом и урегулирования ситуации в Сирии, повышения стабильности финансов и мировой экономики, совершенствования архитектуры глобального управления.

Как сообщает ТАСС, лидеры стран БРИКС начали встречу в узком составе. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал глав государств, а затем они сделали совместное фото и отправились на встречу.

Фото: kremlin.ru