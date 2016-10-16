Рособорнадзор лишил госаккредитации четыре екатеринбургских вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) после проверки полностью лишила государственной аккредитации четыре вуза из Екатеринбурга.

— Рособрнадзором полностью лишены государственной аккредитации по программам высшего образования: АНОО ВО "Уральский Финансово - Юридический институт"; ЧОУ ВО "Уральский институт бизнеса и управления"; НОЧУ ВО "Уральский институт коммерции и права"; НАЧОУ ВО "Уральский институт экономики, управления и права",— сообщает пресс-служба организации.

Всего ведомство полностью лишило госаккредитации 14 российских вузов.

Добавим, в случае лишения государственной аккредитации вуз может продолжать обучать студентов и выдавать дипломы собственного образца. Правда, учебное заведение не может гарантировать студентам отсрочку от службы в армии и выдавать выпускникам документы образца Минобрнауки России.