Россияне завоевали бронзовые медали футбольного турнира БРИКС

Юношеская сборная России по футболу завоевала бронзовые медали на международном турнире стран БРИКС в Индии. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Россияне в субботу, 15 октября, в матче за третье место обыграли команду Китая со счётом 2:1. В составе российской сборной голами отметились уроженец Камышина Кирилл Колесниченко и москвич Георгий Челидзе.

Чемпионом турнира стала команда Бразилии. Юные пентакампионы в финале разгромили сборную ЮАР со счётом 1:5.

Фото: РФС