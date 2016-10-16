На Среднем Урале в первой половине недели пройдёт снег

В Свердловской области в ближайшие три дня днём похолодает до - 3 градусов по Цельсию и пройдёт снег. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, в понедельник, 17 октября, в регионе ночью похолодает до -11 градусов по Цельсию, а днём температура воздуха поднимется до +4 градусов по Цельсию. На дорогах возможна гололедица, переменная облачность и осадки в виде снега. Ветер западный, 4-9 м/с, днём порывы до 14 м/с. Во вторник ночью ожидается похолодание до -8 градусов по Цельсию, днём потеплеет до -2...+3 градусов по Цельсию. Облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдёт снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

В среду, 19 октября, ночью похолодает до -9 градусов по Цельсию, днём воздух прогреется до -3...+2 градусов по Цельсию. Облачно с прояснениями, пройдёт снег. Ветер северный, 4-9 м/с.