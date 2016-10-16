Президент Путин выступил на саммите стран БРИКС в индийском Гоа

Главы стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) в Гоа приняли Итоговую декларацию и совместный план по выполнению этого документа, конкретизирующий работу организации на будущий год. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, были приняты два Меморандума — о взаимопонимании по созданию платформы сельскохозяйственных исследований и о взаимопонимании между дипломатическими академиями пятёрки стран-участниц саммита, а также положение о Комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС.

Как сообщает Кремль. ру, президент России Владимир Путин на встрече лидеров пятёрки с членами Делового совета БРИКС отметил, что бизнес играет ключевую роль в решении стоящих перед БРИКС задач по ускорению экономического роста и обеспечению устойчивого развития.

—Россия будет и далее содействовать сближению экономик "пятёрки", формировать предпосылки для запуска новых бизнес-проектов, и приглашает предпринимательские круги стран БРИКС развивать партнёрские связи с российскими компаниями. Считаем важным наладить тесные связи и взаимодействие Делового совета с Новым банком развития. Ожидаем соответствующих рекомендаций от предпринимательского сообщества по дальнейшему расширению проектной деятельности этого финансового института, — заявил Владимир Путин.

Затем, на заседании саммита с участием членов делегаций стран БРИКС обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и урегулирования ситуации в Сирии, повышения стабильности мировой экономики и финансов, укрепления стратегического партнёрства в БРИКС как одного из ключевых международных объединений.

Владимир Путин в своём выступлении заявил, что урегулирование международных конфликтов должно происходить исключительно политико-дипломатическими средствами, а российская сторона не приемлет политику силового давления и ущемления суверенитета других стран. Президент России отметил, что в мировой экономике продолжает возрастать роль стран пятёрки и уже начал работать Новый банк развития БРИКС и Пула условных валютных резервов.

—Видим одной из ключевых задач на данном этапе принятие Стратегии развития Банка. Нужно определить географические и отраслевые приоритеты, а затем начать разработку критериев принятия новых членов в Банк, зафиксировать основные параметры его инвестиционного портфеля, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что более эффективной может стать промышленная и технологическая кооперация стран-участниц. Так что необходимо перевести в практическую плоскость инициативы по созданию Союза литейной промышленности БРИКС, строительству центра обработки и хранения электронных данных, профессиональной подготовки кадров. Владимир Путин поддержал предложение Индии в запуске интернет-портала для малого и среднего бизнеса стран БРИКС. По словам Путина, существует значительный потенциал для развития кооперации в сфере электронной коммерции, поэтому нужно выработать общий подход стран БРИКС к урегулированию её деятельности и созданию безбарьерной торговли между государствами пятёрки.

Владимир Путин также подчеркнул, что необходимо ускорить работу по гармонизации таможенных процедур, укреплению взаимодействия в БРИКС в области здравоохранения для обмена опытом при профилактике опасных инфекционных заболеваний.