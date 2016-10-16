"Урал" на своём поле уступил "Зениту"

Футбольный клуб "Урал" потерпел поражение в рамках 10-го тура чемпионата России. "Шмели" в Екатеринбурге уступили "Зениту" - 0:2.

Первый гол был забит уроженцем Нижнего Тагила Олегом Шатовым (22 минута).

Во втором тайме подопечные Вадима Скрипченко играли активнее, однако забить так и не смогли.

Под занавес матча Артур Юсупов забил ещё один гол в ворота "Урала" (89 минута) и установил окончательный счёт - 0:2.

Следующий матч "Урал" проведёт в Екатеринбурге против московского "Спартака" 22 октября.