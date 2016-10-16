ГИБДД усилила контроль за пешеходными переходами в Екатеринбурге

Сотрудники Госавтоинспекции уральской столицы усилили контроль за соблюдением водителями правил пересечения пешеходных переходов, сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На улицы города сегодня, 16 октября, дополнительно вышли 70 автоинспекторов. Увеличение числа сотрудников связано с ростом числа дорожных аварий на пешеходных переходах. Так, в Екатеринбурге с начала 2016 года на "зебре" произошло 74 ДТП, в которых погибли шесть человек и более 70 получили ранения. В частности, в минувшую субботу под колёсами Toyota погиб 70-летний мужчина.

Как отмечают в ведомстве, аварии происходят как по вине водителей, так и из-за пешеходов, не желающих соблюдать правила дорожного движения. Поэтому автоинспекторы советуют пешим участникам во время перехода смотреть по сторонам и постоянно контролировать ситуацию.

Многие водители надеются, что пешеходы быстро перейдут дорогу, и поэтому они не снижают скорость, а это приводит к ДТП. Госавтоинспекция напоминает водителям, что они должны проезжать "зебру" с готовностью к торможению и повышенным вниманием.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

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