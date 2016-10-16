Локомотив изумруд стал единоличным лидером волейбольной высшей лиги «А»

Екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" и во втором матче второго тура обыграл дома "Дагестан" из Махачкалы со счётом 3:0 (25:20,25:21,25:14).

По итогам двух туров екатеринбуржцы остались единственной командой, не проигравшей ни одного матча, что позволило им стать единоличными лидерами турнира.