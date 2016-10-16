Пять человек погибли в автокатастрофе под Нижним Тагилом

На Среднем Урале в результате автокатастрофы погибли пять человек. Об этом "Областной газете" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Трагедия произошла 16 октября в поселке Николо-Павловский. Там, на улице Совхозной, в двухэтажный дом врезался грузовик Volvo. В результате погибли пять человек: 50-летний водитель автомобиля, а также четверо его пассажиров – 26-летний, 16-летний и двое 15-летних. 14-летний молодой человек пострадал. Его госпитализировали в Демидовскую больницу Нижнего Тагила.

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области