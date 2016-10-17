Хлебокомбинат горел ночью в Екатеринбурге

Сегодня ночью на Екатеринбургском хлебозаводе №2 (ул. Лукиных, 3) загорелась кровля в производственном цехе на площади 20 квадратных метров, сообщает служба спасения "Сова".

"По предварительной информации известно, что горела кровля в производственном цехе на площади 20 кв. метров с последующим обрушением", - пишут спасатели.

На месте работали 7 единиц техники и 15 человек личного состава. Из здания было эвакуировано 19 человек.