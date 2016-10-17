ЦБ выявил в России 120 финансовых пирамид

За январь-сентябрь 2016 года Банк России (ЦБ) обнаружил в нашей стране 120 финансовых пирамид. Об этом пишет "РГ".

По словам начальника Главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на финансовых рынках Валерия Ляха, больших пирамид наподобие "МММ" сейчас нет, но много небольших организаций, занимающихся мошенничеством в финансовой сфере. Организаторы таких "пирамидок" собирают деньги примерно со 150 человек и торопятся сбежать в соседний регион, где повторяют такую же схему. Доверчивые люди теряют от контакта с такими дельцами от 40 до 80 тысяч рублей.

Особенностью нынешнего времени стало то. Что финансовые пирамиды часто маскируются под банки, микрофинансовые организации или кооперативы. От законопослушных финансовых учреждений их обычно отличают рекламные обещания нереально высокого дохода и требование предварительного взноса.