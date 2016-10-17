ЦБ выявил в России 120 финансовых пирамид

14 октября 2016
Вместе с купюрой «Владивосток 2000» в России ждут всплеск мошенничеств
В 2017 году в России появятся новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Весь 2016 год Центральный банк проводил беспрецедентную «народную» кампанию, итогом которой должен был стать выбор региона, которому будет посвящена новая купюра.
14 октября 2016
«Урожай меньше, но его качество выше»
Глава областного министерства АПК и продовольствия Михаил Копытов — о том, как жаркое лето сказалось на полях
13 октября 2016
«Уральские авиалинии» становятся лоукостером
Конкуренция с другими авиаперевозчиками заставляет компанию оптимизировать расходы в ущерб уровню сервиса. «Уральские авиалинии» всё чаще критикуют за задержки рейсов, снижение качества питания на борту и даже за плохую уборку салона. В Инстаграме можно найти фотографии, где пассажиры, поднявшись в самолёт, обнаруживают на задних креслах неубранную еду и другой мусор. В самой авиакомпании не скрывают, что «планомерно занимаются сокращением расходов», в том числе оптимизируют питание на борту, и их бизнес-модель близка к лоукосту — бюджетным авиакомпаниям, которые предлагают низкую плату за авиаперелёт в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.
13 октября 2016
«Днём я работала мамой, ночью – кондитером»
29-летняя Анастасия Талышкина — успешный бизнесмен, владелица интернет-кондитерской «BEZMUKI» в Екатеринбурге. Ещё каких-то 3,5 года назад ей самой такое даже не снилось. Она купила пару кондитерских форм и начала печь торты на заказ. Готовкой занималась в основном по ночам, потому что сыну было всего шесть месяцев. На днях проект Анастасии стал финалистом Национальной премии «Бизнес-Успех». Её идея признана лучшей в УрФО.
12 октября 2016
Мукомолы просят узаконить использование в муке фуражного зерна
В этом году урожай зерна в стране может быть рекордным за последние 25 лет. Но он почему-то не радует мукомолов: они жалуются на нехватку пшеницы хлебопекарного качества и предлагают узаконить частичное её замещение в помольных партиях фуражным зерном.
12 октября 2016
Мантроэкономика. Почему нельзя верить публичным прогнозам?
Экономические прогнозы стали самым популярным продуктом в медиа. Люди с удовольствием читают предсказания и упрекают экспертов в том, что они не сбылись.
12 октября 2016
«Я за конструктивную активность бизнеса»
Чтобы наладить процедуру оценки регулирующего воздействия, власть и бизнес должны услышать замечания друг друга.
12 октября 2016
Стоимость коммунальных услуг будет расти на четыре процента в год
МОСКВА. Согласно прогнозам Минэкономразвития на 2017–2019 годы, совокупный платёж населения за коммунальные услуги должен вырасти на величину целевой инфляции — четыре процента в год.
12 октября 2016
На схему «Большого Екатеринбурга» потратят 60 миллионов
Областной минстрой по поручению губернатора Евгения Куйвашева приступил к разработке схемы территориального планирования агломерации.
12 октября 2016
Самые активные предприниматели живут в Краснотурьинске
В этом году 404 начинающих предпринимателя со всей области поборются за гранты от областного фонда поддержки предпринимательства. Кроме екатеринбуржцев, самыми предприимчивыми оказались жители Краснотурьинска: из 50 поданных ими заявок к конкурсу были допущены 45.