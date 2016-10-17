Подразделения ЦВО приготовились к спасению космонавтов в Казахстане

Лётчики Центрального военного округа, задействованные в поисково-спасательных операциях, приготовились к запуску корабля "Союз МС-02" с российско-американским экипажем. Как сообщили в пресс-службе военного округа, спасатели заняли аэродромы вдоль траектории старта ракеты. Ранее корабль не смог взлететь из-за неполадок.

- Старт транспортного пилотируемого корабля спланирован 19 октября в 11:05 (мск) с космодрома Байконур, - сообщили в пресс-службе ЦВО. - За три минуты до пуска военные спасатели близ населенных пунктов Аркалык, Джезказган, Караганда, Горно-Алтайск и Кызыл будут приведены в готовность номер один.

Всего, по информации военных, страхуют экипаж "Союза" 150 военнослужащих, 10 вертолётов, 5 самолётов, а также 20 единиц специальной автомобильной техники. В Екатеринбурге для координации действий спасателей организовано дежурство в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО.