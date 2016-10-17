2017 год в Свердловской области будет объявлен годом экологии. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев во время традиционного бюджетного послания Законодательному собранию.

- Мы запустим программу под условным названием "Зеленые города Урала". Она поможет вовлечь в процесс улучшения экологического состояния молодёжь, бизнес, лесные хозяйства и просто неравнодушных граждан, - сообщил свердловский губернатор.

Первоочередным этапом программы Евгений Куйвашев назвал введение в цивилизованные рамки работу с бытовыми отходами, начать строительство завода по переработке мусора, заменить устаревшие автобусы и маршрутки на новые экологические модели.

- Также предлагаю начать большую работу по расширению городских парков и скверов, озеленению дворов, - подчеркнул Евгений Куйвашев.