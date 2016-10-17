Рост потока инвестиций на 9,3% зафиксирован на Среднем Урале

На Среднем Урале по итогам первого полугодия 2016 года объём инвестиций в основной капитал увеличился на 9,3% (по полному кругу организаций). Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, выступая с бюджетным посланием перед депутатами Законодательного собрания Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, в целом за последние пять лет в экономику нашего региона привлечено почти два триллиона рублей инвестиций.

— Это более десяти годовых консолидированных бюджетов Свердловской области, — сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, за январь-август нынешнего года индекс промпроизводства увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Объём продукции, произведённой на сельхозпредприятиях Среднего Урала, составил 42 млрд рублей. Это на 15% больше, чем было по итогам первых восьми месяцев прошлого года.