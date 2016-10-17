Перекрёсток улиц Репина и Попова в Екатеринбурге будет закрыт для проезда ещё два дня

Рабочие ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" перенесли на два дня срок открытия движения по перекрёстку улиц Репина и Попова, который закрыт с начала месяца, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Перекрытие перекрёстка улиц Репина и Попова связано с масштабной реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону. Открыть проезд планировалось сегодня утром, но из-за неблагоприятных погодных условий дорожники не успели к назначенному сроку закончить работы по проезжей части улицы.

Организация планирует завершить все работы, начатые 1 октября, к среде, 19 октября, и в течение дня открыть полное движение по перекрестку улиц Репина и Попова.

Напомним, улицы вблизи перекрестка Репина и Попова были закрыты в два этапа. Сначала - с 26 по 30 сентября 2016 года - по улице Попова, от улицы Репина до дома № 33 на улице Попова. Затем - на перекрестке улиц Репина и Попова с 1 октября 2016 года.