Мальчик погиб в карпинском детдоме

В минувшее воскресенье, 16 октября, по пока не установленной причине погиб 10-летний воспитанник Карпинского специального коррекционного детского дома-интерната. По официально озвученной предварительной версии, смерть наступила в результате имевшегося заболевания.

- Каких-либо телесных повреждений при осмотре тела у ребёнка обнаружено не было, - сообщил официальный представитель свердловского управления СКР Максим Чалков. - Для определения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Одновременно с представителями правоохранительных органов проверкой ЧП занимается региональное министерство социальной политики, там создан специальная комиссия по изучению причин случившегося.

Как ранее сообщили местные СМИ, тело ребёнка было обнаружено утром в воскресенье сотрудниками детского дома. Первоначально сообщалось, что мальчик мог задохнуться, запутавшись в простыне, однако эта версия пока официально не подтверждается. Погибший якобы был настолько активен, что работникам часто приходилось принимать меры, чтобы мальчик не смог нанести себе повреждения.

Отметим, Карпинский детский дом-интернат уже не первый раз попадает в сводки происшествий. Наиболее громким из них стало массовое заражение сальмонеллёзом весной этого года: тогда в больницах области оказались 84 человека (воспитанники и сотрудники). По результатам проверки тогда директору детдома был объявлен выговор.

Что касается последнего ЧП, то окончательные выводы можно будет делать только по результатам проверочных мероприятий.