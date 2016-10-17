Евгений Куйвашев поручил ускорить поиск средств на строительство метро

Губернатор дал поручения профильным министерствам и администрации Екатеринбурга проработать новые способы привлечения инвестиций для строительства метро в уральской столице.

- Мы постоянно вели разговоры о софинансировании метро из федерального бюджета, лоббировали этот вопрос. Это нужно продолжать. В тоже время мы должны искать новые инструменты для привлечения частных инвестиций данного проекта. Возможно с использованием и размещением дотационных займов, - заявил губернатор.

Также он отметил, что этот проект должен быть максимально открытым и пройти общественные слушания.