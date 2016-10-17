К концу 2016 года в свердловских школах появится свыше 3,7 тысячи новых учебных мест

К концу 2016 года в школах Среднего Урала должно быть создано более 3,7 тыс. новых учебных мест. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев, выступая с бюджетным посланием перед региональным парламентом.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, Евгений Кувашев поставил цель добиться, чтобы к 2025 году все свердловские школьники учились в одну смену.

Напомним, за последние годы уральцы успешно справились с задачей обеспечения детей от трёх до семи лет местами в детсадах. Теперь настала пора переходить к следующему этапу — реконструкции, ремонту и строительству новых школ.