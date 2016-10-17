Ректор-основатель ЕГТИ Владимир Бабенко покинул свой пост. Институт возглавила автор диссертации о православном воспитании

В Екатеринбургском театральном институте сменился ректор. Институт возглавила проректор по учебной работе Анна Глуханюк. Это связанно с тем, что нынешнему ректору - Владимир Бабенко - исполнилось 70 лет и по законодательству он больше не может занимать этот пост.

Анна Глуханюк родилась 15 октября 1980 года. В 2002 году окончила факультет искусствоведения и культурологии, затем аспирантуру по специальности "Теория и история культуры" Уральского государственного университета. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию "Традиции православной концепции воспитания в культуре современной российской молодежи". Сентябрь 2003 - доцент кафедры общих гуманитарных и специальных театроведческих дисциплин Екатеринбургского государственного театрального института, а с 2012 года - первый проректор ЕГТИ.

Анна Глуханюк. Фото: egti.ru

Драматург Николай Коляда написал об этом в своём живом журнале: "Сегодня в театральном институте был ученый совет по поводу выбора нового ректора. Владимиру Гавриловичу Бабенко 10 сентября исполнилось 70 лет. По закону он не может занимать место ректора. Минкультуры РФ утвердило кандидатуру Анны Аркадьевны Глуханюк, которая была проректором. Ученый совет проголосовал. Я не член ученого совета, просто присутствовал".

ЕГТИ был основан в 1985 году. Ректором с момента основания являлся Заслуженный деятель искусств, доктор филологических наук, профессор Владимир Гаврилович Бабенко.