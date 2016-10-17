Губернатор обозначил новую структуру власти в Свердловской области

Выступая перед депутатами регионального парламента губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обозначил новую структуру органов исполнительной власти на Среднем Урале.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, речь идёт о перегруппировке сил в областном правительстве, а также о том, что губернатор станет лично выполнять функции областного премьера.

— Работа правительства будет строиться не по отраслевым интересам ведомств, а по ключевым, стратегическим направлениям развития региона, — сказал Евгений Куйвашев.

Он обозначил эти направления. Первое — здравоохранение, образование, соцполитика, культура, спорт. Второе — промышленность, агропромышленный комплекс, природные ресурсы. Третье направление связано с финансовой политикой. Четвёртый блок составляют экономическое планирование, территориальное развитие, рынок труда. Пятое направление — развитие региональной инфраструктуры: строительство, энергетика, ЖКХ, транспорт, связь. Шестое — обеспечение общественной безопасности, взаимодействием с правоохранительными органами, а также архивами и ЗАГСами. Седьмое —организация госуправления, внутренняя и информационная политика, экспертная и аналитическая деятельность, работа с кадрами, системный контроль исполнения принятых решений.