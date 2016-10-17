В Николо-Павловском восстанавливают двухэтажный дом, который протаранил грузовик Volvo

В доме на улице Совхозной в селе Николо-Павловском, пострадавшем в результате вечернего тарана тягачом Volvo, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Основные коммуникации не повреждены, однако оказались уничтожены несколько стеклопакетов. Состояние газовых сетей проверяют специалисты. По словам представителей местной администрации, жители дома пребывают в шоке, несмотря на то, что никто из них не пострадал.

- На место происшествия представители администрации прибыли ещё вчера вечером, - сообщил глава Николо-Павловской территориальной администрации Анатолий Шарунов. - Поговорили с людьми, установили первичную информацию о случившемся. Сегодня с рассветом выехали на место уже с руководством управляющей компании "Наш дом". Здание особо не пострадало, оно старой, добротной постройки. Выбиты окна, кое-где между швами плит высыпалась штукатурка. В остальном всё в порядке.

Как отметил глава администрации, коммуникации в доме тоже не повреждены, состояние газовой сети проверяют специалисты соответствующей службы. Управляющая компания занимается восстановлением повреждённого имущества.

Напомним, вечером в воскресенье, 16 октября, тяжёлый седельный тягач Volvo FH TRUCK 4х2 протаранил двухэтажный жилой дом на улице Совхозной в селе Николо-Павловском. В результате столкновения погибли пять человек, находившихся в кабине грузовика: 50-летний водитель и четверо пассажиров, в том числе - трое подростков. Ещё один юноша доставлен в больницу. Как установила экспертиза, в момент аварии водитель был пьян.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Предварительно установлено, что за рулём находился житель Нового Уренгоя, который приехал в Николо-Павловское в гости к родственникам. Накануне вечером он, будучи пьяным, поссорился с роднёй и уехал на грузовике. Как у него в кабине оказалась местная молодёжь, предстоит установить в ходе следствия.