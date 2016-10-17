За 2017 год из аварийных домов переедут в новые квартиры почти 7 тысяч свердловчан

В течение будущего года на Среднем Урале из аварийного жилья в новые дома необходимо переселить около 7 тыс. человек. Такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев, выступая с бюджетным посланием перед региональным парламентом.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, за последние годы в нашем регионе вместо снесённых бараков уже построен целый новый город.

— И мы не собираемся останавливаться на этом. 2017 год — это год завершения программы. Это значит, что до 1 сентября мы должны расселить ещё более ста тысяч квадратных метров аварийного жилья, — отметил Евгений Куйвашев.

Одновременно он подчеркнул, что нужно активно вести капремонт многоквартирных домов. Это необходимо для того, чтобы жилищный фонд в нашем регионе не изнашивался.