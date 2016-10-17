Эксперты расскажут о состоянии рынка ипотечного кредитования на Среднем Урале

18 октября в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная развитию рынка ипотеки в Свердловской области. Гости пресс-конференции - управляющий Уральским филиалом банка ВТБ24 Сергей Кульпин, заместитель председателя правления "Абсолют Банка" Татьяна Ушкова, генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев, директор по реализации недвижимости "Группы ЛСР" на Урале Руслан Музафаров. 

Вопросы пресс-конференции:

  • Программа ипотеки с господдержкой приближается к завершению в конце года: испытывают ли банки и застройщики ажиотажный спрос? Каков сегодня портрет заемщика?
  • Как изменился спрос на первичное и вторичное жилье на рынке за время действия программы ипотека с господдержкой? Какой ценовой сегмент жилья наиболее интересен покупателям и почему?
  • Каков прогноз экспертов по уровню ставок по ипотеке и ценам на недвижимость до конца года?
  • Как изменятся ипотечные ставки с начала года после завершения программы господдержки? Насколько рынок готов к этому? -Что будет со спросом на недвижимость и ипотечные кредиты после 31 декабря 2016 года? 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше