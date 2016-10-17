Эксперты расскажут о состоянии рынка ипотечного кредитования на Среднем Урале
17 октября 2016, 12:06
18 октября в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная развитию рынка ипотеки в Свердловской области. Гости пресс-конференции - управляющий Уральским филиалом банка ВТБ24 Сергей Кульпин, заместитель председателя правления "Абсолют Банка" Татьяна Ушкова, генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев, директор по реализации недвижимости "Группы ЛСР" на Урале Руслан Музафаров.
Вопросы пресс-конференции:
- Программа ипотеки с господдержкой приближается к завершению в конце года: испытывают ли банки и застройщики ажиотажный спрос? Каков сегодня портрет заемщика?
- Как изменился спрос на первичное и вторичное жилье на рынке за время действия программы ипотека с господдержкой? Какой ценовой сегмент жилья наиболее интересен покупателям и почему?
- Каков прогноз экспертов по уровню ставок по ипотеке и ценам на недвижимость до конца года?
- Как изменятся ипотечные ставки с начала года после завершения программы господдержки? Насколько рынок готов к этому? -Что будет со спросом на недвижимость и ипотечные кредиты после 31 декабря 2016 года?
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