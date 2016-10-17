Эксперты расскажут о состоянии рынка ипотечного кредитования на Среднем Урале

18 октября в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная развитию рынка ипотеки в Свердловской области. Гости пресс-конференции - управляющий Уральским филиалом банка ВТБ24 Сергей Кульпин, заместитель председателя правления "Абсолют Банка" Татьяна Ушкова, генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев, директор по реализации недвижимости "Группы ЛСР" на Урале Руслан Музафаров.

Вопросы пресс-конференции: