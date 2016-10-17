Доходы областного бюджета выросли на 22,6%

За предыдущие четыре года, благодаря грамотному использованию инструментов бюджетной и налоговой политики, свердловчане сумели увеличить плановый объём доходов региональной казны на 22,6% (до 189 млрд рублей). Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, выступая с бюджетным посланием перед Законодательным собранием Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, расходные статьи областного бюджета за тот же период выросли на 12,3% (до 203 млрд рублей), а плановый дефицит уменьшился почти в два раза. Причём дефицит областного бюджета не превышает 1% от валового регионального продукта — это, по оценкам экспертов, приемлемый уровень разрыва между расходами и доходами.

— В налоговой политике мы будем придерживаться принципа постоянной инвентаризации налоговых льгот. Мы должны видеть реальную отдачу от тех преференций, которые предоставляем бизнесу. Если в экономику региона нет притока частных инвестиций, значит, и решение о предоставлении льгот должно быть пересмотрено, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

По его мнению, это одно из ключевых условий формирования "бюджета развития".