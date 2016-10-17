Губернатор лишился права отменять решения правительства

На прошлой неделе комитет по законодательству регионального Заксобрания не смог принять в трёх чтениях поправки в устав Свердловской области, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым. Прокуратура возразила против того, что губернатор, возглавляя правительство, подписывает документы, а потом уже как глава региона может отменять эти акты. В итоге, как стало известно "ОГ", в законопроект была подготовлена поправка, которая лишила главу региона возможности отменять принятые правительством нормативно-правовые акты.

- Дело в том, что когда губернатор был отдельным органом власти, он мог отменять нормативно-правовые акты, принимаемые правительством. А сейчас, когда он возглавляет правительство, это полномочие не нужно, - рассказал "ОГ" председатель комитета по законодательству Владимир Никитин.

По словам парламентария, если вдруг принятое правительством постановление необходимо будет отменить, то этот вопрос будет выноситься на заседание исполнительного органа власти и уже в его рамках будет приниматься решение.

Депутаты в целом поддержали законопроект, предложенный губернатором.

Напомним, речь идёт об изменении структуры областного правительства. Оно предполагает упразднение должности председателя кабмина и передачу его полномочий главе региона. Кроме того, в состав правительства войдут несколько заместителей губернатора. Те из них, кто получит статус первых, будут согласовываться региональным парламентом.