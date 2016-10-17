В городской библиотеке Екатеринбурга состоится лекция "Модные послания президентов"

20 октября в 18:30 в Городском библиотечном информационном центре (улица Антона Валека, 12) преподаватель Института моды УрГАХУ, имиджмейкер, преподаватель теории имиджа и практик имидж-консалтинга, член Лиги профессиональных имиджмейкеров России Раиса Первова прочитает открытую лекцию "Модные послания президентов". Мероприятие входит в цикл "Мода и политика" .

На лекции будет рассказано о фактах и легендах из жизни политических лидеров, ставших трендсеттерами (инноваторами, определяющими) в моде. Вы узнаете, зачем политику «power look» («властный стиль одежды»); в чем нуждался Филипп Красивый, издавая законы против роскоши; каким страстям была предана аргентинский лидер Кристина Киршнер; все о модных тенденциях в большой политике.