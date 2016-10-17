Свердловские депутаты определились, кто из них будет получать зарплату

Сегодня на внеочередном заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты одобрили поправки в законопроект, который предполагает увеличение количества оплачиваемых депутатских должностей с 17 до 30.

Напомним, в прошлом созыве в региональном парламенте зарплату по закону могли получать не менее 25 депутатов из 50, а по факту её получали 40 человек. После внесения изменений их число сократилось до 17 человек. Однако закон должен был начать распространяться только на новый созыв ЗакСО. Однако сегодня депутаты увеличили количество оплачиваемых должностей.

В итоге заработную плату смогут получать не более 30 депутатов. Среди них: председатель Законодательного собрания, четыре заместителя председателя, руководители восьми комитетов и один из их замов. Кроме того, работать на профессиональной основе сможет и часть депутатов, которые не занимают руководящих должностей. Кто это будет, депутаты решат коллегиально.