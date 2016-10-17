Журналисты "ОГ" победили на всероссийском конкурсе "Вызов-XXI век"

Журналисты "Областной газеты" выиграли XII всероссийский конкурс для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы "Вызов-XXI век". Награждение прошло в минувшую пятницу в Москве, в Центральном Доме журналиста. 

Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина с дипломами и призами фестиваля. Фото: Пётр Кабанов

Редактор отдела "Культура и спорт" Яна Белоцерковская заняла первое место в номинации "Кино и книги. Интервью". Она была отмечена сразу за несколько публикаций, но жюри особенно выделили её интервью с режиссёром Гарри Бардиным - автором мультфильмов «Летучий корабль», «Приключения Хомы», обладателем пяти «Ник» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. 

Ещё она была отмечена за интервью с писателем Арсеном Титовым "Язык - как оружие и хлеб". А также за два текста, сделанных в соавторстве с другими авторами отдела "Культура" - разговор с главным редактором журнала «Звезда» Андреем Арьевым и литературным критиком Василием Ширяевым "У современной литературы нет совести" и острый текст о проблемах Свердловской киностудии "Киностудии нужны приваловские миллионы" - кстати, вручая Яне награду, ведущие церемонии зачитали отрывок из этого текста со сцены.

Обозреватель отдела "Культура и спорт" Наталья Шадриназаняла первое место в номинации "Портрет современника. Интервью". Её также отметили за несколько публикаций. Особое внимание жюри уделили циклу из четырёх текстов об уральской росписи, отметив, что автор подошёл к делу с глубоким знанием истории. Вручая награду, ведущие церемонии зачитали фрагмент из текста "Демидовы знали толк... в рекламе". 

Также Наталья была отмечена за текст "Вышел в прокат самый ожидаемый фильм года" (интервью с Сергеем Мирошниченко), а также интервью с Ираклием Квирикадзе "Я - с "Оскаром", и меня встречает Шеварнадзе"

Также дипломантом конкурса стала журналист отдела "Земства" Елизавета Мурашоваза текст "Так мэры становятся министрами". Диплом ей вручат в торжественной обстановке в редакции.

Победители получили статуэтки, дипломы, а также планшетные компьютеры.

А помимо ценных призов - бесценные слова, сказанные в адрес "Областной газеты".

- Последнее время очень сильные тексты идут из Свердловской области. И у меня есть версия, почему это происходит, - сказал Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России, на творческом семинаре, подводя итоги конкурса. - Есть здесь ребята, которые работают в "Областной газете" с Дмитрием Поляниным? Мне кажется, что там сложилась сильная журналистская школа. 

На церемонии награждения об этом сказали и ведущие, отметив, что название "Областная газета" ежегодно звучит на этой сцене - авторы этого издания регулярно присылают свои работы и становятся победителями, лауреатами и дипломантами конкурса. Поэтому редакция газеты была награждена почётным дипломом за активную работу с молодыми авторами.

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