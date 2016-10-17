Названы лучшие налогоплательщики Среднего Урала

Выступая сегодня в региональном парламенте, губернатор Евгений Куйвашев наградил лучших налогоплательщиков Свердловской области.

Как сообщает департамент инфорполитики главы региона, были отмечены предприятия, направившие свыше 20 млрд рублей налоговых отчислений в консолидированный бюджет Свердловской области. В целом победители конкурса на звание лучшего налогоплательщика региона обеспечили около 11% налоговых доходов консолидированного бюджета.

Почётные грамоты губернатора получили руководители предприятий:

"Уралэлектромедь",

Синарский трубный завод,

птицефабрика "Рефтинская",

"ЛСР. Строительство-Урал",

свинокомплекс "Уральский".

Руководители ещё девяти предприятий отмечены благодарственными письмами.

Напомним, далеко не все предприятия, работающие на Среднем Урале, платят налоги в нашем регионе.