Пятым заместителем Людмилы Бабушкиной стал справедливоросс

Сегодня на внеочередном заседании областного Заксобрания назначили пятого заместителя председателя регионального парламента. Как и ожидалось, должность получил депутат из фракции "Справедливой России" Виктор Маслаков.

Пятый заместитель будет работать на неосвобождённой основе, то есть без заработной платы. Однако остальные четыре вице-спикера: Виктор Шептий, Виктор Якимов, Анатолий Сухов и Владимир Власов будут получать зарплату.

Виктор Маслаков более пяти лет работал в органах государственной власти Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Занимал должности заместителя министра экономики и труда Свердловской области, заместителя министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, председателя комитета по экономике администрации Екатеринбурга. После стал топ-менеджером "Ренова-СтройГруп" (председателем совета директоров).

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