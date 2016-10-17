Кот Добрососед покоряет Екатеринбург

Екатеринбургский дизайнер Анна Никулина и журналисты "Джаст-медиа" создали серию фотографий с большим котом-добряком, прогуливающимся по улицам города.

Фото: конкурсная работа Анны Никулиной "Добрососед защищает район от непогоды", социальные сети

"Персонаж, задуманный мной для конкурса фотографий в честь дня рождения микрорайона Академический, стал лучшей работой и набрал наибольшее число просмотров на голосовании в социальных сетях. Затем со мной связались журналисты и попросили нарисовать этого героя на сделанных фотографами агентства нескольких снимках Екатеринбурга, - рассказала "ОГ" Анна Никулина.

Фото: "Джаст-медиа"