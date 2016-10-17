Чиновник из администрации Сысертского ГО незаконно раздал земельные участки на 17 миллионов рублей

В Сысертский районный суд переданы материалы уголовного дела в отношении 34-летнего замглавы местной администрации Константина Сурина. По версии гособвинения, мужчина, используя своё служебное положение, способствовал раздаче в собственность земли гражданам, не имеющим на то законных оснований. Ущерб бюджету от действий "благодетеля" составил 17 млн рублей.

- По данным следствия, в период с января по сентябрь 2013 года обвиняемый, занимая должность главы Кашинской сельской администрации, осуществил документальное оформление подложных выписок из похозяйственных книг, - сообщил официальный представитель управления СКР Максим Чалков. - Выписки содержали заведомо недостоверную информацию о праве на получение гражданами земли в собственность. Всего было установлено десять подобных эпизодов.

По информации СКР, среди тех, кто приобрёл землю с подачи чиновника, - его отец и ряд знакомых.  Преступления были выявлены в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Правда, на первоначальном этапе следствия речь шла об ущербе в 5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, на период следствия Сурин временно отстранён от должности и находится под подпиской о невыезде; на земельные участки, полученные с нарушением закона, наложен арест. Администрация Сысертского городского округа обратилась в суд с иском о возврате имущества.

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