После гибели Ратмира Нагимьянова спасатели призвали свердловских экстремалов объединяться

Начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы МЧС России, мастер спорта по парашютному спорту Александр Новосёлов призвал спортсменов-экстремалов объединяться в организации.

Комментируя на пресс-конференции гибель Ратмира Нагимьянова в Шамони и Вячеслава Топычканова в Таиланде Александр Новосёлов заявил, что запрет на экстремальные виды спорта способен только подогреть и так растущий к ним интерес. Выходом он считает организацию "снизу" спортивных федераций по экстремальным видам спорта - бейджампингу, руфингу и так далее. Эти федерации могли бы, на его взгляд, формализовать тренировки и выступления спортсменов-экстремалов, сведя до минимума риски для них и окружающих.

— Когда речь идёт о создании федерации, появляются какие-то документы, какие-то правила, и тем же школьникам будет интереснее заниматься в клубах федерации, а не вне закона, — сказал Александр Новосёлов.

Заведующий отделом медико-психологической реабилитации Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Валерий Татауров поддержал коллегу. По его мнению, в рамках федерации можно было бы проводить и психологическое тестирование, вовремя выявляя опасные состояния человека.

Основной причиной гибели экстремалов сотрудники МЧС назвали желание "показать себя", психологически неустойчивые состояния, а отказы оборудования происходят крайне редко.

Напомним, свердловчанин Ратмир Нагимьянов погиб 3 октября, совершая прыжок в вингсьюте с высоты 3 800 метров около населенного пункта Шамони во Франции. Неделю спустя в Таиланде разбился друг и ученик Ратмира Вячеслав Топычканов.