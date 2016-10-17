В Екатеринбурге пройдёт отбор на конкурс будущих мам

22 октября c 10:00 до 18:00 в торгово-развлекательном центре "Карнавал" (ул. Халтурина, 55) состоится кастинг 11-го Общегородского конкурса для будущих мам. Заявки на участие в конкурсе подали более 80 будущих мам. В этом году для кастинга организаторы снова выбрали площадку торгово-развлекательного центра "Карнавал", где любой посетитель сможет поддержать конкурсанток и стать участником яркого семейного шоу.

Основные цели конкурса - укрепление социальной устойчивости семьи и улучшение демографического климата в Екатеринбурге за счёт популяризации беременности и материнства как главного события в жизни женщины. Сегодня это уже не просто ежегодное мероприятие, а сообщество молодых счастливых семей, сообщают организаторы. За это время было подано около 1000 заявок на участие, всего на сцену вышли 154 семьи, три финалистки приняли участие в конкурсе дважды.