Свердловское правительство проведёт очередное заседание

18 октября в 10:00 в Доме правительства (Октябрьская площадь, 1) врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание регионального кабинета министров. В повестке заседания – 17 вопросов.

Основным вопросом повестки станет доклад и.о. министра социальной политики Андрея Злоказова «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2015 года». Документ включает информацию как о демографических характеристиках семьи и детства, уровне жизни и благосостояния, так и данные о деятельности общественных организаций по реализации основных направлений семейной политики, развития системы социального обслуживания семьи и детей.

Также планируется, что на заседании глава финансового ведомстваГалина Кулаченко представит проект постановления, предполагающий внесение изменений в региональный закон «Об областном бюджете на 2016 год», увеличивающих доходную базу казны. 

Трансляция заседания кабинета министров состоится в пресс-холле Дома правительства на 2 этаже.

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